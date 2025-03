4 mesi per un esame istologico. Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Magistratura faccia luce”

AgenPress. “Ho appreso del decesso del paziente di Mazara del Vallo in attesa da oltre 4 mesi di un esame istologico dall’ospedale di Trapani.

Non entro nel merito di una questione che dovrà chiarire l’Autorità Giudiziaria nella quale ho fiducia e tanto meno traggo giudizi preventivi di colpevolezza. In ogni caso quattro mesi per un esame istologico sembrano eccessivi.

Formulo condoglianza e vicinanza alla famiglia del deceduto restando disponibile ad incontrarla”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana e responsabile nazionale sanità della Democrazia Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.