Cina: l’utilizzo dell’intelligenza artificiale contribuisce a ridurre il divario informativo tra medici e pazienti

AgenPress. In pochi secondi, un “cervello intelligente” dotato di intelligenza artificiale è in grado di diagnosticare oltre 30 patologie dentali comuni. Allo stesso tempo, genera grafici diagnostici “visualizzati”, aiutando i pazienti a comprendere meglio il proprio stato di salute.

Gli esperti nel campo dello sviluppo delle tecnologie sanitarie ritengono che l’uso della tecnologia contribuisca a ridurre il divario informativo tra medici e pazienti.

“Prima perdevamo molto tempo a spiegare termini medici complessi, che i pazienti spesso facevano fatica a comprendere. Ora, l’intelligenza artificiale aiuta i pazienti a capire il loro stato di salute in modo diretto e chiaro”, ha affermato il dentista Wang Chenglin.

Presso l’ospedale odontoiatrico, un ampio modello clinico di patologia orale, che funge da “mentore virtuale in cloud” per i medici specializzandi, consente una diagnosi e un trattamento precoci con un tasso di accuratezza compreso tra l’80% e il 90%.