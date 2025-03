Vertice pace. Starmer: “Trovare una soluzione adeguata per l’Ucraina è essenziale per la sicurezza di ogni Paese”

AgenPress. L’Europa sta vivendo un “momento unico” per la sua “sicurezza”, ha affermato oggi il primo ministro britannico Keir Starmer, aprendo il vertice dei leader degli alleati dell’Ucraina in corso a Londra, alla presenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, due giorni dopo il suo scontro frontale con Donald Trump.

Circa 15 leader alleati dell’Ucraina si incontreranno oggi nella capitale britannica per un vertice cruciale durante il quale discuteranno delle nuove garanzie di sicurezza dell’Europa di fronte al timore di Washington di un disimpegno, rafforzato dopo lo scontro tra il presidente degli Stati Uniti e il suo omologo ucraino.

“Siamo riuniti qui oggi perché questo è un momento unico per la sicurezza dell’Europa e dobbiamo mobilitarci tutti”, ha affermato Starmer, sottolineando che l’Europa è chiamata a rispondere a una sfida che ogni generazione si trova ad affrontare una volta. Trovare una soluzione adeguata per l’Ucraina è “essenziale per la sicurezza di ogni Paese – ha aggiunto il primo ministro britannico.

Starmer ha esortato i leader europei a intensificare gli sforzi di difesa non solo per contribuire a garantire la pace in Ucraina, ma anche la stabilità in tutto il continente.