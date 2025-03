AgenPress – Gli esperti hanno affermato che l’impatto delle restrizioni statunitensi sulla condivisione di intelligence con l’Ucraina dipenderà in parte da cosa esattamente sarà stato fermato , e hanno sottolineato che Kiev è già più capace di quanto Washington pensi.

Un esperto occidentale, a conoscenza della condotta della guerra da parte dell’Ucraina, ha affermato che Kiev aveva già fatto ampio uso di fonti aperte e di intelligence umana per identificare obiettivi russi nelle retrovie e non dipendeva particolarmente dagli Stati Uniti per le informazioni sugli obiettivi.

Facendo un esempio, la persona ha detto che “le raffinerie di petrolio non si muovono”, citando un bersaglio frequente degli attacchi ucraini con droni a lungo raggio. “Donald Trump potrebbe sorprendersi nello scoprire che quando tira le leve hanno scarso impatto”.

I primi resoconti suggeriscono che gli Stati Uniti stiano nascondendo informazioni di intelligence su obiettivi situati all’interno dei confini della Russia riconosciuti a livello internazionale , il che rappresenterebbe una restrizione relativamente limitata.

Restrizioni più ampie alla condivisione di informazioni di intelligence, ad esempio il rifiuto di condividere intercettazioni che forniscono indizi sulle intenzioni strategiche o sui piani militari russi, avrebbero un effetto maggiore.

Proprio all’inizio della guerra, nel febbraio 2022, è stata l’intelligence statunitense a dire all’Ucraina che la Russia stava prendendo di mira la presa dell’aeroporto di Hostomel a nord-ovest di Kiev, consentendo il rafforzamento della posizione. La Russia non è mai riuscita a catturare in modo sicuro la pista di atterraggio, che aveva intenzione di utilizzare per far volare un gran numero di truppe per pacificare la capitale ucraina.