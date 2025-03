Usa-Ucraina. “Ho ricevuto una lettera importante dal presidente Zelensky. Pronto a tavolo pace e firma su minerali”

AgenPress – Donald Trump ha affermato di aver apprezzato la dichiarazione del presidente Volodymyr Zelensky a sostegno dei colloqui di pace, ma non ha discusso direttamente la sua decisione di sospendere gli aiuti militari all’Ucraina nel suo discorso alla sessione congiunta del Congresso del 4 marzo.

Il 3 marzo, diversi organi di informazione hanno riferito che l’amministrazione Trump ha ordinato un congelamento immediato di tutti gli aiuti militari statunitensi all’Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti ha appena fatto riferimento alla decisione nel suo primo importante discorso ai legislatori da quando è tornato alla Casa Bianca, concentrandosi principalmente su questioni interne.

Quando ha menzionato la guerra e il ruolo di Washington nel sostenere l’Ucraina, ha evitato qualsiasi riferimento diretto al congelamento degli aiuti.

“Gli Stati Uniti hanno inviato centinaia di miliardi di dollari per sostenere la difesa dell’Ucraina”, ha affermato Trump, apprezzando le recenti dichiarazioni di Zelensky, che hanno espresso la disponibilità dell’Ucraina alla pace, ma non ha detto se gli Stati Uniti avrebbero ripreso o meno le consegne di armi.

Il 4 marzo Zelensky ha ribadito l’impegno dell’Ucraina nel processo di pace in un post su X.

“L’Ucraina è pronta a sedersi al tavolo delle trattative il prima possibile per avvicinare una pace duratura. Nessuno desidera la pace più degli ucraini”, ha scritto.

Zelensky ha proposto i primi passi verso una de-escalation con la Russia , tra cui il rilascio dei prigionieri di guerra (POW), una “tregua in mare” e una “tregua nei cieli” che vieterebbe missili, droni a lungo raggio e bombe che prendono di mira le infrastrutture civili.

Ha inoltre affermato che l’Ucraina è pronta a firmare l’accordo sui minerali essenziali “in qualsiasi momento e in qualsiasi formato conveniente”.

Trump ha detto nel suo discorso al Congresso di aver ricevuto lo stesso messaggio in una lettera da Zelensky. Ha letto ad alta voce la dichiarazione di Zelensky, apparentemente presentando il messaggio come un segno di successo della pressione degli Stati Uniti su Kiev. Trump ha aggiunto che il suo team ha tenuto discussioni con la Russia e ha ricevuto “forti segnali” che Mosca è pronta a fare la pace.

Sebbene le dichiarazioni di Trump su Ucraina e Russia siano state scarse, i suoi commenti hanno lasciato intendere che desidera che l’Europa paghi il conto per la difesa dell’Ucraina.

“Purtroppo l’Europa ha speso più soldi per acquistare petrolio e gas russi di quanti ne abbia spesi per difendere l’Ucraina”, ha affermato.

Trump ha paragonato la spesa statunitense per gli aiuti militari all’Ucraina a “togliere caramelle a un bambino” e ha espresso incredulità per la disparità tra i pacchetti di aiuti europei e americani. Ha ribadito le sue speranze per la fine della guerra, dicendo “è tempo che la follia finisca”, ma non ha fatto menzione di sanzioni contro la Russia o garanzie di sicurezza per l’Ucraina.

La decisione di sospendere gli aiuti è arrivata subito dopo un incontro controverso nello Studio Ovale tra Zelensky, Trump e il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. I leader degli Stati Uniti hanno rimproverato Zelensky per aver continuato a sottolineare la necessità dell’Ucraina di garanzie di sicurezza, accusandolo di non essere sufficientemente grato per l’assistenza americana.

A Zelensky è stato ordinato di lasciare la Casa Bianca, e se n’è andato senza firmare l’attesissimo accordo sui minerali tra Stati Uniti e Ucraina. Trump ha poi affermato che Zelensky “non è pronto per la pace”.

La sospensione riguarda oltre 1 miliardo di dollari in consegne di armi e munizioni. Non solo blocca gli aiuti futuri, ma anche le armi già in transito, comprese le spedizioni su aerei e navi, nonché le attrezzature in attesa di trasferimento in Polonia .

Il primo ministro polacco Donald Tusk ha confermato che il congelamento è entrato in vigore, sulla base di segnalazioni provenienti dal confine tra Ucraina e Polonia.

La Casa Bianca non ha specificato quali misure dovrà adottare l’Ucraina per ripristinare il flusso di armi.

Le mosse di politica estera di Trump nelle ultime settimane segnalano un cambiamento sismico negli atteggiamenti degli Stati Uniti verso Ucraina, Russia ed Europa. Trump ha ceduto alle richieste russe prima ancora che iniziassero i negoziati, ha avviato colloqui diretti con Mosca escludendo Kiev e ha riecheggiato i punti di discussione del Cremlino, tra cui incolpare l’Ucraina per aver iniziato la guerra e definire Zelensky un “dittatore”.

Il Cremlino ha applaudito il cambio di politica di Trump, affermando che è “ampiamente in linea” con gli interessi della Russia.

Il discorso di Trump al Congresso arriva sei settimane dopo l’inizio del suo secondo mandato alla Casa Bianca. In un post su Truth Social la sera del 3 marzo, Trump ha detto che avrebbe usato il suo discorso per “dire le cose come stanno”.