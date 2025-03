Usa-Ucraina. Macron “sta valutando” una nuova visita negli Stati Uniti con Zelensky e Starmer

AgenPress – Il presidente francese Emmanuel Macron sta valutando la possibilità di effettuare un’altra visita negli Stati Uniti per incontrare il presidente americano Donald Trump, insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky e al primo ministro britannico Keir Starmer .

La Francia e il Regno Unito hanno guidato la risposta dell’Europa alla crisi diplomatica tra Stati Uniti e Ucraina, dopo lo scontro colloqui tra Trump e Zelensky.

Parlando dopo la riunione settimanale del governo francese, la portavoce del governo francese Sophie Primas ha detto ai giornalisti che non avrebbe anticipato il discorso del presidente Macron alla nazione stasera.

In seguito le è stata posta un’altra domanda sui tempi previsti per la visita e su chi avesse avuto l’idea, e lei ha detto di non avere le informazioni, ma di aspettarsi che ciò accadesse “nel prossimo futuro”.

“L’Europa – ha detto la portavoce – è a una svolta della sua storia. Dalla fine della seconda guerra mondiale, mai il nostro continente aveva conosciuto una situazione così grave e instabile”.