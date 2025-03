Usa-Ucraina. Zelensky: serve la fine della guerra, non un cessate il fuoco temporaneo

AgenPress – L’Europa e l’Ucraina hanno bisogno che la guerra finisca una volta per tutte, non solo di un cessate il fuoco temporaneo.

Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sulla piattaforma social X dopo una telefonata con il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Nelle ultime ore ha parlato con il cancelliere tedesco uscente Olaf Scholz e con il primo ministro olandese Dick Schoof.

In un post sui social media, il presidente ucraino ha affermato di aver avuto “una conversazione onesta” con Scholz , insistendo sul fatto che l’Ucraina non aveva bisogno “di un cessate il fuoco temporaneo, ma della fine della guerra una volta per tutte”.

“Ho parlato con il cancelliere tedesco Olaf Scholz per avere una conversazione onesta su vari problemi e sulla nostra visione per la futura architettura di sicurezza. Facciamo affidamento sull’unità dell’Europa attorno all’Ucraina e ci stiamo impegnando per questo. Vogliamo tutti un futuro sicuro per il nostro popolo. Non un cessate il fuoco temporaneo, ma la fine della guerra una volta per tutte. Con i nostri sforzi coordinati e la leadership degli Stati Uniti, questo è del tutto realizzabile”, ha affermato Zelensky.

Ha sottolineato che l’Ucraina ricorderà sempre il contributo della Germania al rafforzamento della difesa aerea ucraina e, cosa più importante, alla protezione di migliaia di vite.

“Vediamo opportunità per espandere la nostra cooperazione in quest’area. Continueremo a lavorarci”.

Zelensky ha avuto colloqui anche con Friedrich Merz, il leader del partito tedesco CDU, vincitore delle elezioni del Bundestag, e ha concordato un’ulteriore cooperazione.