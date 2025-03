Consiglio Ue. Costa a Zelensky: caro Volodymyr, siamo con te dal primo giorno e continueremo

AgenPress – “Oggi siamo qui per prendere decisioni e dare risultati, per costruire la difesa e la sicurezza europea. E spendere meglio. La sicurezza dell’Europa non è separata dall’Ucraina. Caro Volodymyr, siamo con te dal primo giorno e continueremo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa nel corso del suo punto stampa con Zelensky, il quale ha replicato che gli ucraini sono “contenti di non essere soli: sentiamo la vostra vicinanza e grazie per il vostro nuovo programma a favore della sicurezza europeo”.

Il consiglio di oggi avviene in un momento di sconvolgenti cambiamenti geopolitici: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha interrotto gli aiuti militari all’Ucraina e ha rinnovato i legami con Mosca, mettendo in dubbio il suo impegno per la sicurezza di Kiev e dell’Europa.

Si prevede che i leader europei discuteranno del piano ReArm della Commissione europea , che libererebbe miliardi di euro per investimenti nella difesa.

Si prevede che anche il tema dell’assistenza militare dell’Europa all’Ucraina, ancora più cruciale ora in mezzo alla pausa degli USA, sarà all’ordine del giorno. Non è chiaro se l’UE sarà in grado di andare avanti con nuovi impegni verso l’Ucraina, poiché il leader ungherese amico di Mosca, Viktor Orban , ha promesso di bloccare gli aiuti militari.