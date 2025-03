AgenPress – Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha accolto a Bruxelles il presidente polacco Andrzej Duda .

Rutte ha elogiato la Polonia per aver “dato il buon esempio quando si tratta di investire nella difesa, con una spesa per la difesa del 4,7% promessa per quest’anno”.

Duda ha ripreso questo tema, suggerendo formalmente che tutti i paesi della NATO aumentino immediatamente la spesa per la difesa almeno al 3% del PIL, a partire dal prossimo vertice dell’alleanza all’Aia a fine giugno.

“La situazione è tale che non possiamo aspettare fino al 2030”.

Duda, che ha incontrato di recente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a margine della conferenza CPAC negli Stati Uniti, ha messo in guardia contro la “rinascita dell’imperialismo russo”.

“Quel rischio è reale, in particolare… sul fianco orientale… Si è certi al 100%: se l’intera Nato non aumenta la sua spesa per la difesa, allora sfortunatamente Putin potrebbe voler attaccare di nuovo, perché non c’è abbastanza deterrenza”.

Ma usando toni molto simili a quelli di Kellogg’s, ha esortato il presidente ucraino Zelensky a tornare al tavolo delle trattative con gli Stati Uniti e a firmare l’accordo sui minerali.

“Se raggiungono un accordo, l’Ucraina diventerà un luogo di importanza strategica per gli Stati Uniti, a causa dei minerali che provengono dall’Ucraina per gli Stati Uniti”.

“Si tratta di negoziati molto difficili, spettacolarmente feroci, ma credo fermamente che siamo ancora in trattativa, e questa è la questione fondamentale”.

“Quello che è successo nello Studio Ovale è stato un terremoto, ora abbiamo delle scosse di assestamento. Ma spero che questa situazione di stallo nelle relazioni tra i leader degli Stati Uniti e dell’Ucraina venga superata. Incoraggio anche il presidente Volodymyr Zelensky, a tornare con calma al tavolo dei negoziati e a discutere serenamente con il presidente degli Stati Uniti, con gli Stati Uniti in generale, di un ulteriore sostegno all’Ucraina”.