La Cina promette di combattere “fino alla fine” se gli Stati Uniti continueranno la loro guerra commerciale

AgenPress. La Cina ha promesso di combattere “fino alla fine” se gli Stati Uniti continueranno la loro guerra commerciale.

Migliaia di delegati provenienti da tutta la Cina si sono riuniti a Pechino questa settimana per un incontro politico altamente orchestrato, in un momento in cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta intensificando il suo attacco sui prodotti cinesi.

Questo nuovo atto di guerra commerciale sta “destabilizzando” l’economia globale, ha affermato oggi il ministro del Commercio cinese Wang Wendao durante una conferenza stampa a margine della sessione parlamentare. Inoltre compromette la stabilità delle catene industriali, rallentando così la crescita dell’economia globale” – ha aggiunto.

Le autorità cinesi hanno annunciato un ambizioso obiettivo di crescita “attorno al 5%” nel 2025, in linea con le previsioni degli analisti. Tuttavia, gli esperti ritengono che sia ambizioso, data la portata delle sfide economiche che la Cina deve affrontare.

La guerra commerciale scatenata dalla nuova amministrazione di Donald Trump potrebbe infliggere un duro colpo alla crescita cinese.

Oggi, i responsabili economici del Paese hanno annunciato anche un aumento della spesa fiscale, una decisione “significativa”, secondo il ministro delle finanze cinese. “La spesa pubblica continuerà ad aumentare (nel 2025), il che contribuirà notevolmente a promuovere uno sviluppo economico, sociale, sostenibile e sano”.