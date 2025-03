Arabia Saudita. “L’Ucraina è pronta per la pace”: Zelensky accetta la proposta di cessate il fuoco di 30 giorni

AgenPress – Kiev è pronta ad accettare la proposta di Washington di attuare immediatamente un cessate il fuoco temporaneo di 30 giorni, che può essere prorogato di comune accordo, ha annunciato l’11 marzo l’ufficio presidenziale dopo i colloqui con gli Stati Uniti in Arabia Saudita.

L’Ucraina è pronta a compiere un simile passo solo se la Russia rispetterà allo stesso modo i termini del cessate il fuoco .

L’annuncio rappresenta una delle principali conclusioni dei colloqui tra Stati Uniti e Ucraina a Gedda, durante i quali le due parti hanno cercato un percorso comune verso un accordo di pace dopo settimane di relazioni tese.

I rapporti tra Kiev e Washington si sono inaspriti dopo un acceso scambio di battute tra il presidente Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca il 28 febbraio, che ha portato gli Stati Uniti a sospendere il supporto militare e di intelligence.

Zelensky ha rilasciato una dichiarazione in seguito all’incontro tra alti funzionari statunitensi e ucraini a Gedda.

Ha affermato che la proposta della delegazione ucraina consisteva in tre questioni: “silenzio nel cielo” e in mare, nonché “misure reali per stabilire la fiducia”, tra cui il rilascio dei prigionieri. Afferma:

La parte americana comprende le nostre argomentazioni, accetta le nostre proposte. Voglio ringraziare il Presidente Trump per la costruttività della conversazione tra i nostri team.

Zelensky afferma che gli Stati Uniti hanno proposto di stabilire un cessate il fuoco completo per 30 giorni nel Mar Nero e lungo tutta la linea del fronte.

L’Ucraina accetta questa proposta. La consideriamo positiva e siamo pronti a fare un passo del genere.

Ha aggiunto che gli Stati Uniti “devono convincere” la Russia ad accettare la proposta, notando che un “elemento importante” dell’incontro di oggi è stata “la disponibilità dell’America a riprendere l’assistenza alla difesa all’Ucraina”.

“L’Ucraina è pronta per la pace. La Russia deve dimostrare la sua disponibilità a porre fine alla guerra o a continuarla. È tempo di conoscere la verità completa”.

“La proposta ucraina per questo incontro con gli americani era composta da tre cose: cessate il fuoco nei cieli (missili, bombe, droni a lungo raggio) e cessate il fuoco in mare, nonché misure per stabilire la fiducia in questo processo, prima di tutto il rilascio dei prigionieri”, ha detto Zelensky dopo l’incontro.

“La parte americana comprende le nostre argomentazioni, accetta le nostre proposte. Voglio ringraziare il presidente (Donald) Trump per il carattere costruttivo della conversazione tra i nostri team”, ha aggiunto.

Il presidente ha aggiunto che, come parte dell’accordo, gli Stati Uniti hanno accettato di riprendere la condivisione di intelligence e l’assistenza alla difesa per l’Ucraina.

“E oggi c’è stata una proposta da parte americana di fare subito il primo passo e tentare di stabilire un cessate il fuoco completo per 30 giorni, non solo per quanto riguarda missili, droni e bombe, non solo nel Mar Nero ma anche lungo tutta la linea del fronte”.

“L’Ucraina accetta questa proposta”. Zelensky ha aggiunto che gli Stati Uniti “devono convincere la Russia” ad accettarla.

Durante i colloqui, la delegazione ucraina ha proposto di attuare una tregua parziale nei cieli e in mare, mentre la parte statunitense ha voluto “cercare di fare di più”, ha detto al Kyiv Independent una fonte vicina all’ufficio presidenziale.

La posizione della Russia verso un cessate il fuoco parziale non è chiara, ha aggiunto la fonte. Mosca ha ripetutamente respinto il congelamento delle ostilità lungo l’attuale linea del fronte, credendo di avere la meglio sul campo di battaglia.

“Entro un certo periodo di tempo prepareremo un accordo finale su come porre fine alla guerra. Ora, le discussioni riguardano solo i primi passi”, ha detto la fonte.

Anche i modi per far rispettare un possibile cessate il fuoco restano incerti. Kiev ha precedentemente sottolineato che le solide garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti e di altri partner dovrebbero essere una parte fondamentale di qualsiasi cessazione delle ostilità, sostenendo che la Russia ha ripetutamente violato molteplici cessate il fuoco dall’inizio della sua aggressione nel 2014.

L’amministrazione Trump è stata riluttante a fornire garanzie di sicurezza a Kiev e ha invece esortato l’Europa ad assumersi la responsabilità della stabilità postbellica dell’Ucraina. Secondo i funzionari statunitensi, l’accordo proposto per l’accordo sui minerali potrebbe funzionare come garanzia di sicurezza.

Nel resoconto dell’incontro di Gedda si legge che sia Zelensky che Trump “hanno concordato di concludere il prima possibile un accordo globale per lo sviluppo delle risorse minerarie critiche dell’Ucraina, al fine di espandere l’economia del Paese, compensare i costi dell’assistenza americana e garantire la prosperità e la sicurezza a lungo termine dell’Ucraina”.

La delegazione ucraina comprendeva il capo dell’ufficio presidenziale Andriy Yermak, il ministro degli esteri Andrii Sybiha, il ministro della difesa Rustem Umerov e il vice di Yermak, Pavlo Palisa. La delegazione statunitense era guidata dal segretario di Stato Marco Rubio e dal consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz.

Nei prossimi giorni, l’inviato di Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, dovrebbe recarsi a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin. Witkoff si è già recato a Mosca a febbraio per il rilascio dell’insegnante statunitense Marc Fogel da una prigione russa ed è emerso come una figura chiave nello sforzo di Washington di negoziare una pace tra Russia e Ucraina.