Vertice UE-Sud Africa. Abbiamo affermato il nostro incrollabile impegno ad agire in conformità con il diritto internazionale

AgenPress. Noi, leader del Sudafrica e dell’Unione Europea, ci siamo incontrati oggi per riaffermare il nostro incrollabile sostegno alla nostra Partnership strategica basata sui valori condivisi di democrazia, diritti umani, uguaglianza e sovranità.

Il nostro incontro ha avuto luogo sullo sfondo di una crescente competizione e instabilità geopolitica e geoeconomica, di un conflitto accresciuto, di una disuguaglianza sempre più profonda, di una crescente incertezza economica globale e di una frammentazione, nonché di un’emergenza climatica. Di fronte a questo difficile contesto politico e socioeconomico, abbiamo sottolineato la nostra convinzione nella cooperazione multilaterale per affrontare collettivamente le sfide condivise. Abbiamo affermato il nostro incrollabile impegno ad agire in conformità con il diritto internazionale, inclusa la Carta delle Nazioni Unite e i suoi Scopi e Principi, incluso il principio di una risoluzione pacifica delle controversie. Abbiamo inoltre ribadito che tutti gli Stati devono agire in modo coerente con gli Scopi e i Principi della Carta delle Nazioni Unite nella sua interezza, che include il divieto della minaccia o dell’uso della forza per cercare l’acquisizione territoriale contro l’integrità territoriale e la sovranità o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato.

Abbiamo concordato che, guidati da questi principi, sosteniamo una pace giusta, globale e duratura in Ucraina, nei Territori palestinesi occupati, in Sudan, nel Sudan del Sud, nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) e in altre importanti guerre e conflitti in tutto il mondo.