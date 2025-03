Vertice UE-Sud Africa. I leader dell’Unione Europea hanno annunciato un pacchetto di investimenti da 4,7 miliardi di euro

AgenPress. I leader dell’Unione Europea hanno annunciato un pacchetto di investimenti da 4,7 miliardi di euro durante il vertice UE-Sud Africa, in un momento in cui entrambi i paesi hanno rapporti peggiori con gli Stati Uniti di quanto non lo siano stati per decenni.

I leader europei hanno affermato che il vertice rappresenta un’opportunità per rafforzare gli stretti legami con l’economia più avanzata dell’Africa.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichuarato che il Sudafrica svolge un ruolo fondamentale sulla scena mondiale in quanto portavoce del Sud del mondo.