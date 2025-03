Vertice UE-Sud Africa. Intervento del Presidente del Consiglio europeo António Costa

AgenPress. È un vero piacere essere qui oggi a Città del Capo, insieme al Presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, e alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Insieme abbiamo appena concluso un vertice UE-Sudafrica di grande successo, il primo in sette anni, ma che non avrebbe potuto arrivare in un momento più cruciale.

Il mondo è cambiato in modo significativo dal nostro ultimo incontro. Abbiamo affrontato una pandemia globale e conflitti devastanti, tra cui la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, la crisi in Medio Oriente e conflitti drammatici nel continente africano. In questi tempi turbolenti, le partnership di fiducia sono più importanti che mai. L’UE è, e rimarrà, un partner forte, affidabile e prevedibile per il Sudafrica.

I dibattiti odierni hanno ribadito la forza e la profondità della nostra duratura partnership strategica, fondata su valori condivisi, rispetto reciproco e impegno verso la democrazia, il multilateralismo e un mondo più equo e sostenibile.

Crediamo in istituzioni multilaterali forti, in un ordine basato su regole, in un dialogo aperto e in una cooperazione globale per affrontare sfide comuni, che si tratti di sicurezza, commercio, azione per il clima o innovazione. Questo summit ha dimostrato che la nostra partnership non è solo strategica, ma anche essenziale.

E siamo pienamente impegnati a lavorare insieme per rafforzare le nostre istituzioni multilaterali, riformandole in modo che siano più rappresentative e riformando anche le istituzioni finanziarie internazionali per avere un mondo più equo in futuro.

Per affrontare l’instabilità e l’insicurezza globali, abbiamo deciso di lanciare un dialogo dedicato UE-Sudafrica su pace, sicurezza e difesa. Riaffermiamo il nostro impegno a sostenere gli sforzi di pace in Ucraina, nei Territori palestinesi occupati, in Sudan, nel Sudan del Sud, nella Repubblica Democratica del Congo e oltre.

Per combattere il cambiamento climatico, la disuguaglianza e la povertà, oggi abbiamo ribadito il nostro impegno nei confronti dell’Accordo di Parigi, degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e del Patto per il futuro. Dobbiamo agire in tal senso, non solo per il benessere dei cittadini di oggi, ma anche per le generazioni future.

Questo è anche un summit con risultati concreti, come ha sottolineato il Presidente Ramaphosa e che certamente la Presidente von der Leyen svilupperà. Sono fiducioso che questa partnership possa essere una forza trainante per la prosperità globale, un faro per le soluzioni climatiche e un pilastro di stabilità e sicurezza per il mondo.

Mentre il Sudafrica detiene la presidenza del G20 nel 2025, la prima in territorio africano, posso assicurarvi che l’UE sostiene fermamente i vostri sforzi per rafforzare il multilateralismo e guidare un’azione globale significativa. Sosteniamo pienamente il vostro programma, incentrato su solidarietà, uguaglianza e sviluppo sostenibile. Parole meravigliose! I risultati del G20 saranno cruciali non solo per i suoi membri, ma anche per il resto del mondo.

Questo summit ha aperto la strada a una cooperazione ancora più profonda e a nuove opportunità di impegno. Spero che manterremo la regolarità dei nostri summit.

E caro Presidente Ramaphosa, grazie per la vostra ospitalità e per aver ospitato questo summit storico. E vi aspettiamo, l’anno prossimo, a Bruxelles. Grazie mille.