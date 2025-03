Cremlino. Putin detta le sue condizioni per il cessate il fuoco in Ucraina. Zelensky: è un manipolatore

AgenPress – Vladimir Putin ha dichiarato di avere molte domande in merito al cessate il fuoco con l’Ucraina, mediato dagli Stati Uniti, e sembra aver stabilito una serie di condizioni generali che dovrebbero essere soddisfatte prima che la Russia accetti tale tregua.

Intervenuto in una conferenza stampa al Cremlino insieme al presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, Putin ha affermato di essere d’accordo in linea di principio con le proposte degli Stati Uniti di porre fine ai combattimenti, ma ha anche affermato di voler affrontare le “cause profonde del conflitto”.

“L’idea in sé è corretta e certamente la sosteniamo”, ha detto Putin. Ma ha suggerito che l’Ucraina non dovrebbe né riarmarsi né mobilitarsi e che gli aiuti militari occidentali a Kiev dovrebbero essere sospesi durante il cessate il fuoco di 30 giorni.

Donald Trump ha risposto brevemente prima di un incontro con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, dicendo che Putin aveva “fatto una dichiarazione molto promettente, ma non era completa”.

Il presidente degli Stati Uniti ha detto di essere “pronto a parlare” con Putin. “Vedremo se la Russia accetterà, e se non accetterà, sarà un momento molto deludente”, ha detto. “Vorrei vedere un cessate il fuoco dalla Russia. Speriamo che la Russia faccia la cosa giusta”.

Putin ha affermato che l’Ucraina stava cercando un cessate il fuoco a causa della situazione sul campo di battaglia, affermando che le forze russe stavano “avanzando quasi ovunque” e si stavano avvicinando al pieno controllo della regione di Kursk, dove Kiev ha lanciato un’incursione a sorpresa l’anno scorso.

“Come saranno utilizzati questi 30 giorni di [cessate il fuoco]? Per continuare la mobilitazione forzata in Ucraina? Per fornire armi all’Ucraina? Queste sono domande legittime”.

L’Ucraina ha già dichiarato in precedenza che avrebbe continuato i suoi sforzi di mobilitazione durante un eventuale cessate il fuoco.

“Dobbiamo discuterne con i nostri partner americani , magari telefonando a Donald Trump”, ha aggiunto Putin, ringraziando il presidente degli Stati Uniti per il suo coinvolgimento nei negoziati di pace.

Volodymyr Zelensky ha liquidato la risposta ambivalente di Putin alla proposta definendola “manipolativa”.

“Abbiamo tutti sentito le parole molto prevedibili e molto manipolative di Putin in risposta all’idea di un cessate il fuoco”, ha detto Zelensky nel suo discorso serale. “Come abbiamo sempre detto, l’unica che trascinerà le cose per le lunghe, l’unica che sarà poco costruttiva, è la Russia”.

Zelensky ha affermato che Putin aveva “paura di dire direttamente al presidente Trump che vuole continuare questa guerra”, accusando il leader russo di “formulare l’idea di un cessate il fuoco con tali precondizioni che nulla funzionerà, o per il più a lungo possibile”.

Parlando dalla Casa Bianca, Trump è entrato nei dettagli sui negoziati degli Stati Uniti con Russia e Ucraina, affermando che “sono stati discussi molti argomenti individuali”.

Trump ha indicato che gli Stati Uniti e l’Ucraina avevano discusso di “pezzi di terra che sarebbero stati mantenuti e persi, e di tutti gli altri elementi di un accordo finale”, tra cui una centrale elettrica. Trump ha detto che l’Ucraina aveva anche sollevato la questione dell’adesione alla NATO.

“Abbiamo discusso di concetti di terra perché non vuoi perdere tempo con il cessate il fuoco se non significa niente”, ha detto Trump. “Quindi stiamo dicendo: guarda, questo è quello che puoi ottenere, questo è quello che non puoi ottenere. Ora vedremo se la Russia è lì e se non lo è sarà un momento molto deludente per il mondo”.