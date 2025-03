Summit “coalizione dei volenterosi”. 26 i Paesi partecipanti. Confermata la presenza di Giorgia Meloni

AgenPress – Downing Street ha riferito che al summit virtuale dei volenterosi partecipano i rappresentanti di 26 paesi, più la NATO e l’UE.

Finora, dopo l’intervento introduttivo di Starmer, risultano aver preso la parola il presidente francese, Emmanuel Macron, quello ucraino Volodymyr Zelensky, il neo primo ministro canadese Mark Carney (insediatosi a Ottawa come capo del governo solo ieri in veste di nuovo leader del Partito Liberale al posto di Justin Trudeau) e il segretario generale della Nato, Mark Rutte.

Confermata la presenza di Giorgia Meloni secondo quanto riferito da un parlamentare del partito al governo Fratelli d’Italia, Giangiacomo Calovini facendo sapere che qualche ora fa ci sarebbe stato “un contatto” tra Keir Starmer e Meloni per discutere dell’argomento dell’incontro di oggi.

“La nostra posizione attuale è che se l’incontro serve solo a parlare delle truppe in Ucraina, non è più importante”.

Calovini aggiunge che questo non significa che l’Italia non invierà truppe in Ucraina a un certo punto, ma suggerisce che è “troppo presto” per parlarne adesso.

“Non siamo assolutamente contrari all’invio di truppe italiane per aiutare la popolazione, ma penso che in questo momento probabilmente non ci siano truppe in grado di risolvere il problema in Ucraina”.