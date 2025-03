Summit “coalizione dei volenterosi”. Starmer: funzionari militari si incontreranno nel Regno Unito per elaborare piani concreti per la pace

AgenPress – Keir Starmer ha dichiarato sabato che gli alleati occidentali, diversi dagli Stati Uniti, stanno intensificando i preparativi per sostenere l’Ucraina in caso di cessate il fuoco con la Russia, e che i responsabili della difesa sono pronti a definire “piani solidi” la prossima settimana.

Starmer ha organizzato un incontro virtuale per esercitare maggiore pressione sul presidente russo Vladimir Putin affinché accetti un accordo di cessate il fuoco promosso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e per raccogliere impegni utili a garantire un eventuale accordo, un impegno che Trump ha chiaramente affermato di aspettarsi dall’Europa.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha invitato la Russia a lavorare per una pace giusta in Ucraina dopo tre anni di guerra. “Ora spetta alla Russia porre fine ai suoi attacchi quotidiani contro le città ucraine e le infrastrutture civili e intraprendere finalmente la strada di una pace duratura e giusta”, ha aggiunto dopo aver partecipato al vertice virtuale ospitato dal primo ministro britannico Keir Starmer, il quale ha affermato che la pianificazione militare per proteggere un potenziale cessate il fuoco in Ucraina sta entrando in una “fase operativa” dopo un incontro virtuale con altri 29 leader mondiali.

I vertici militari si riuniranno giovedì nel Regno Unito “per mettere a punto piani solidi e solidi per sostenere un accordo di pace e garantire la futura sicurezza dell’Ucraina”, ha affermato Sir Keir.

L’incontro segue l’accordo dell’Ucraina per un cessate il fuoco di 30 giorni dopo i colloqui con gli Stati Uniti. Il presidente russo Vladimir Putin ha detto di essere d’accordo con l’idea, ma ha stabilito una serie di pre-condizioni per la pace.

Volodymyr Zelensky, presente all’incontro di sabato, ha affermato che “è necessaria una pressione attiva, non solo colloqui”.

“Il mondo deve capire che la Russia è l’unico ostacolo che impedisce la pace”, ha detto Zelensky.

“Il cammino verso la pace deve iniziare incondizionatamente. Se la Russia non lo vuole, allora bisogna esercitare una forte pressione finché non lo vuole. Mosca capisce una sola lingua”.

Ha esortato i paesi europei a produrre le proprie armi il prima possibile e a parlare con gli Stati Uniti e con il loro presidente Donald Trump per raggiungere un accordo più rapidamente attraverso “sanzioni totali, forti pressioni e costringendo la Russia a fare la pace”.

Nel discorso pronunciato dopo la videochiamata, Starmer ha affermato che “il mondo ha bisogno di azioni, non di parole e condizioni vuote”.

In una dichiarazione, ha affermato che “l’indugio e il ritardo del Cremlino” sulla proposta di cessate il fuoco e i suoi continui attacchi contro l’Ucraina “sono in totale contrasto con il dichiarato desiderio di pace del presidente Putin”.

Sabato i leader hanno concordato che se Putin avesse rifiutato un “cessate il fuoco immediato e incondizionato”, avrebbero dovuto “aumentare la pressione per convincerlo a sedersi al tavolo dei negoziati”.

“Per raggiungere questo obiettivo, accelereremo il nostro supporto militare, inaspriremo le sanzioni sulle entrate della Russia e continueremo a esplorare tutte le vie legali per garantire che la Russia paghi per i danni arrecati all’Ucraina”, si legge nella dichiarazione.

Giovedì Putin ha dichiarato di sostenere l’idea di un cessate il fuoco, ma ha aggiunto che “ci sono delle sfumature” e ha posto una serie di domande sui dettagli, tra cui se un cessate il fuoco consentirebbe all’Ucraina di riarmarsi e chi lo controllerà.

“Rafforzeremo le difese e le forze armate dell’Ucraina e saremo pronti a schierarci come una ‘coalizione di volenterosi’ nel caso di un accordo di pace, per aiutare a proteggere l’Ucraina sulla terraferma, in mare e nei cieli”, si legge nella sua dichiarazione.

Starmer ha voluto una “coalizione di volenterosi” per difendere un cessate il fuoco all’inizio di questo mese e sabato ha affermato che è cresciuta e comprende il sostegno del Giappone e di altri.

Il primo ministro ha dichiarato in precedenza di essere “pronto e disposto” a inviare truppe britanniche in Ucraina per contribuire a garantirne la sicurezza come parte di un accordo di pace. Ha invitato gli altri paesi europei a impegnarsi in concrete garanzie di sicurezza e ha affermato che è necessario un “backstop” statunitense.