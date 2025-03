Summit “coalizione volenterosi”. von der Leyen: “La Russia deve dimostrare la sua volontà di sostenere un cessate il fuoco”

AgenPress .Al termine del vertice dei circa 25 leader che hanno partecipato questa mattina alla videoconferenza sull’Ucraina, convocata dal primo ministro britannico Keir Starmer, Ursula von der Leyen ha dichiarato: “Ribadiamo il nostro sostegno all’accordo di cessate il fuoco in Ucraina. “Ora la Russia deve dimostrare la sua volontà di sostenere un cessate il fuoco che conduca a una pace giusta e duratura“, aggiungendo che proseguirà il rafforzamento delle Forze armate ucraine, così come gli sforzi dell’Europa per la Difesa, attraverso il piano “Riarmo dell’Europa” e l’aumento della spesa per la Difesa.