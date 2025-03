Ucraina. Zelensky: prosegue l’operazione delle nostre forze nelle aree designate della regione di Kursk

AgenPress – “Ho ricevuto un rapporto dal comandante in capo Syrskyi. Difesa delle nostre posizioni nella regione di Donetsk e altre aree di prima linea. Sono grato a tutte le unità ucraine per la loro resilienza ed efficacia nel distruggere l’occupante. La situazione nella direzione di Pokrovsk è stata stabilizzata. Una nota separata sulla regione di Kursk”.

Così il presidente ucraino Zelensky su X. “L’operazione delle nostre forze nelle aree designate della regione di Kursk continua. Le unità stanno svolgendo i loro compiti esattamente come richiesto. Grazie alle forze ucraine nella regione di Kursk, un numero significativo di forze russe è stato ritirato da altre direzioni. Le nostre truppe continuano a trattenere i raggruppamenti russi e nordcoreani nella regione di Kursk. Non c’è alcun accerchiamento delle nostre truppe. Stiamo anche osservando le direzioni lungo il nostro confine orientale dell’Ucraina, dove l’esercito russo sta rafforzando le forze. Ciò indica un’intenzione di attaccare la nostra regione di Sumy. Ne siamo consapevoli e lo contrasteremo. Vorrei che tutti i partner capissero esattamente cosa sta pianificando Putin, cosa si sta preparando e cosa ignorerà. L’accumulo di forze russe indica che Mosca intende continuare a ignorare la diplomazia. È chiaro che la Russia sta prolungando la guerra. Siamo pronti a fornire ai nostri partner tutte le informazioni reali sulla situazione al fronte, nella regione di Kursk e lungo il nostro confine. Oggi ci sono stati anche resoconti sul nostro programma missilistico. Abbiamo risultati tangibili. Il lungo missile Neptune è stato testato e utilizzato con successo in combattimento. Un nuovo missile ucraino, attacco preciso. La gittata è di mille chilometri. Ringrazio i nostri sviluppatori, produttori e personale militare ucraini. Continuiamo il nostro lavoro per garantire la sicurezza dell’Ucraina. Sempre oggi, il Ministro della Difesa dell’Ucraina ha consegnato un rapporto sui nuovi pacchetti di supporto dai nostri partner. Stiamo assicurando le forniture di artiglieria. Sono grato a tutti i partner che stanno aiutando”.