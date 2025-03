Camera. Meloni: con Trump ci sono le condizioni per una pace giusta e duratura

AgenPress – “Noi sosteniamo gli sforzi del presidente Trump. Dal mio punto di vista è un leader forte, che può sicuramente porre le condizioni per garantire una pace giusta e duratura. Penso che non vedremo con questa Amministrazione scene di debolezza occidentale viste per esempio in Afghanistan”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni alla Camera, in sede di replica dopo la discussione sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue, parlando della guerra in Ucraina. “Ma la questione si gioca con le garanzie di sicurezza e noi stiamo facendo la nostra parte”.

Meloni dice di aver “tenuto una posizione che mi pare essere stata chiara, sia sulle proposte che alcuni nostri colleghi portano avanti, a mio avviso poco efficaci, sia su quella che porta avanti l’Italia, ossia estendere una struttura che ricalchi l’articolo 5 della Nato anche all’Ucraina: è più semplice, più efficace delle altre anche perché aiuterebbe a svelare un bluff: se la Russia non ha in mente di invadere nuovamente i suoi vicini, non si capisce perché non dovrebbe accettare garanzie di sicurezza difensive”.