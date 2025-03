Striscia di Gaza. Francia, Germania e Gran Bretagna chiedono un immediato ritorno al cessate il fuoco

AgenPress. La Francia, la Germania e la Gran Bretagna hanno diffuso congiuntamente un appello “urgente” per un “immediato ritorno al cessate il fuoco” nella Striscia di Gaza, esprimendo “orrore” per il pesantissimo bilancio delle vittime tra i civili palestinesi dopo che le forze armate israeliane hanno ripreso i bombardamenti e le operazioni su larga scala.

“Siamo inorriditi dal numero di vittime civili e chiediamo con urgenza un immediato ritorno al cessate il fuoco”, si legge in una dichiarazione, redatta in inglese, firmata dai responsabili della diplomazia francese Jean-Noel Barrot, della tedesca Annalena Berbock e della britannica David Lamy.

La dichiarazione invita inoltre le autorità israeliane a ripristinare i servizi di base, in particolare acqua ed elettricità, per consentire l’accesso agli aiuti umanitari e alle evacuazioni mediche al di fuori dell’enclave per le cure “in conformità con il diritto internazionale umanitario” e ad Hamas di procedere al rilascio degli ostaggi.