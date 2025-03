Istituto Regina Elena: biopsia liquida rivoluziona la diagnosi e il trattamento dei tumori testa-collo hpv correlati

Un test mininvasivo consente una diagnosi precoce e un monitoraggio accurato dopo la terapia, integrando chirurgia robotica e innovazione tecnologica per trattamenti personalizzati

AgenPress. La biopsia liquida, effettuata mediante semplice prelievo di sangue, si conferma una svolta nella diagnosi e nel monitoraggio dei tumori dell’orofaringe legati al papillomavirus umano (HPV), offrendo un’accuratezza senza precedenti. Questo è il risultato di un innovativo studio traslazionale condotto dai ricercatori dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE), recentemente pubblicato sulla rivista scientifica European Archives of Oto-Rhino-Laryngology.

Lo studio ha analizzato i livelli di HPV-DNA circolante nel sangue di pazienti affetti da neoplasie dell’orofaringe e sottoposti a chirurgia mininvasiva per via transorale con piattaforma robotica daVinci. I risultati sono sorprendenti: il test ha dimostrato una sensibilità del 100% nella diagnosi dei tumori delle tonsille e della base lingua, HPV-correlati. Inoltre, la quantità di DNA virale nei giorni immediatamente successivi all’intervento si è rivelata un indicatore chiave per determinare la eventuale necessità di terapie adiuvanti e il rischio di recidiva. Questa scoperta apre la strada a un approccio innovativo, consentendo interventi tempestivi e personalizzati grazie a un semplice esame del sangue.

Ogni anno, in Italia, vengono diagnosticati circa 10.000 nuovi casi di tumore testa-collo. Se in passato i principali fattori di rischio erano il fumo e l’alcol, oggi l’HPV sta emergendo come una delle cause più rilevanti, con un aumento dell’incidenza del 31%, soprattutto tra i giovani. Questo tipo di tumore supera persino il carcinoma della cervice uterina associato allo stesso virus. Le recidive locali e le metastasi si verificano nel 50% dei casi, influenzando negativamente la prognosi. Tuttavia, la biopsia liquida si sta affermando come un potente strumento diagnostico, con una precisione superiore rispetto alle tecniche tradizionali, come RMN, TAC e PET-TC.

L’ unità di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale dell’Istituto Regina Elena, diretta da Raul Pellini, è centro di eccellenza in Italia per il trattamento dei tumori testa-colla e occupa il primo posto nazionale per numero di interventi chirurgici eseguiti secondo il Programma Nazionale Esiti dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS). L’Istituto dispone di tre piattaforme chirurgiche robotiche tradizionali e di una piattaforma Single-Port. L’introduzione della chirurgia mininvasiva robotica ha rivoluzionato il trattamento della malattia garantendo elevati standard di qualità e precisione. Inoltre, il dipartimento ospita un esclusivo programma di ricerca sui tumori testa-collo, che coinvolge ricercatori di base, traslazionali e clinici, insieme a oncologi, radioterapisti, patologi, laringologi e specialisti in terapia del linguaggio e della deglutizione. Questo team è impegnato nello sviluppo di nuove strategie terapeutiche, con l’obiettivo di migliorare la gestione clinica e gli esiti per i pazienti.

“La biopsia liquida – afferma Raul Pellini – rappresenta uno strumento centrale nel trattamento dei tumori orofaringei HPV correlati. Questo test consente una diagnosi precoce e in alcuni casi, può essere utilizzato come test di screening. Inoltre, nei pazienti già trattati, permette di personalizzare le terapie post-operatorie e intervenire tempestivamente in caso di recidiva.”

“In particolare – aggiunge Giovanni Blandino, Direttore Scientifico ff IRE – la saliva potrebbe rappresentare un fluido altamente sensibile e predittivo per individuare cellule tumorali residue, grazie alla sua vicinanza anatomica con le lesioni. Nell’ambito della biopsia liquida, sarà quindi fondamentale considerare il sito del tumore primario e analizzare il fluido corporeo più prossimo alla malattia.”