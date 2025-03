Sondaggio Demos. Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Il 51 per cento degli intervistati si dichiarano insoddisfatti della sanità pubblica”

AgenPress. “Secondo il sondaggio Demos, il 51 per cento degli intervistati si dichiarano insoddisfatti della sanità pubblica. Innegabilmente le risorse finanziarie sono poche, tuttavia si potrebbero dirottare le somme spese in armamenti sulla sanità pubblica.

Oggi i tempi di attesa per esami e visite spesso risultano intollerabili e questo rappresenta una violazione del diritto costituzionale alla salute per tutti mentre oggi i fortunati scelgono il privato e si fanno le assicurazioni. Lo Stato investa maggiormente sulla sanità pubblica assumendo medici ed infermieri e potenzi la medicina del territorio per evitare inutili visite ai pronto soccorso o agli ospedali.”

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana e responsabile nazionale sanità della Democrazia Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.