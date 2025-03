Parigi. Zelensky: “siamo al lavoro per ridisegnare la sicurezza in Europa”

AgenPress – Il presidente ucraino Zelenksy è arrivato a Parigi alla vigilia del vertice dei leader dei Paesi “volenterosi” per “mettere a punto” il piano per proteggere la pace in Ucraina qualora questa venisse stipulata con l’aggressore russo. Macron nella conferenza stampa all’Eliseo dopo il bilaterale con il presidente ucraino: la Russia mostra “la sua volontà di guerra e di voler continuare l’aggressione”. Zelensky: “Siamo al lavoro per ridisegnare la sicurezza in Europa”.

“Lanciare attacchi su larga scala dopo i negoziati di cessate il fuoco è un chiaro segnale al mondo intero che Mosca non perseguirà una vera pace”, ha scritto Zelensky su X, commentando l’attacco russo di ieri sera e affermando che “dall’11 marzo, c’è stata una proposta degli Stati Uniti per un cessate il fuoco totale, una cessazione completa degli attacchi. E letteralmente ogni notte, attraverso i suoi attacchi, la Russia continua a dire “no” alla proposta di pace dei nostri partner”.

Zelensky ha affermato di sperare che gli Stati Uniti “restano fermi” di fronte alle richieste russe di revocare le sanzioni come condizione per un cessate il fuoco nel Mar Nero.

Mosca ha affermato che la tregua marittima annunciata martedì per consentire un passaggio sicuro alle navi commerciali entrerà in vigore solo una volta revocate le restrizioni occidentali sul commercio russo di cibo e fertilizzanti.

Zelensky nel corso di un’intervista alla BBCalla domanda se gli USA avrebbero resistito alle pressioni russe, ha detto: “Spero di sì. Dio vi benedica, lo faranno. Ma vedremo”.

La Casa Bianca ha dichiarato martedì che le delegazioni russa e ucraina hanno concordato un cessate il fuoco nel Mar Nero dopo tre giorni di colloqui separati con funzionari americani in Arabia Saudita. Ma ore dopo, il Cremlino ha rilasciato una propria dichiarazione, includendo un elenco di condizioni. Tra le richieste rientrano la revoca delle sanzioni occidentali sugli istituti finanziari coinvolti nel commercio agricolo e il ripristino del loro accesso al sistema di pagamento internazionale Swift, una rete che facilita la messaggistica finanziaria sicura. Trump ha affermato che il governo degli Stati Uniti sta “esaminando” la richiesta di Mosca di revocare le restrizioni, ma mercoledì l’UE ha dichiarato che non prenderà in considerazione la rimozione delle sanzioni prima del ritiro “incondizionato” delle truppe russe dal territorio ucraino riconosciuto a livello internazionale.