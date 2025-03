Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità: il valore del dono e della solidarietà

Sabato 5 aprile evento del Ministero della Salute alle ore 16.00 piazza di Spagna

AgenPress. In occasione del Giubileo degli Ammalati e del Mondo della Sanità, il Ministero della Salute promuove l’evento “Il valore del dono e della solidarietà” in programma sabato 5 aprile alle ore 16.00 in piazza di Spagna.