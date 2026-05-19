Dai sommergibili della Marina Militare alla Fondazione Insigniti OMRI: il Capitano di Vascello Marco Mascellani

La Fondazione Insigniti OMRI accoglie con particolare orgoglio tra i propri aderenti il Capitano di Vascello del Genio Navale della Marina Militare Italiana Marco Mascellani, figura di altissimo profilo professionale e umano, che nel corso di una lunga carriera al servizio dello Stato ha rappresentato con rigore, competenza e spirito di sacrificio i valori più autentici delle Istituzioni repubblicane

AgenPress. Sommergibilista, ufficiale tecnico, dirigente della Marina Militare, divulgatore della cultura del mare e della memoria navale italiana, Mascellani ha operato per decenni in incarichi di elevata responsabilità, molti dei quali svolti in contesti complessi e ad alta specializzazione, contribuendo alla sicurezza, all’efficienza operativa e alla formazione del personale della Forza Armata. Particolarmente significativa la sua esperienza nel settore sommergibili, uno degli ambiti più delicati e selettivi della Marina Militare, dove ha ricoperto ruoli centrali a bordo dei sommergibili Toti, Da Vinci e Marconi, maturando competenze tecniche e operative di assoluto rilievo.

Alla Scuola Sommergibili di Taranto ha svolto attività di docente, responsabile della sicurezza e istruttore nei corsi di fuoriuscita da sommergibile sinistrato, dopo la specializzazione conseguita nel Regno Unito presso il SETT di Gosport, centro internazionale di riferimento per la sicurezza subacquea. Ha inoltre ricoperto importanti incarichi presso il Dipartimento Militare Marittimo dell’Adriatico, il Comando Scuole della Marina, lo Stato Maggiore Marina e il Comando Militare Marittimo della Capitale, distinguendosi nei settori della sicurezza, delle infrastrutture e dell’organizzazione.

Accanto al servizio operativo e istituzionale, il Capitano di Vascello Mascellani ha sviluppato una straordinaria attività culturale e divulgativa dedicata alla valorizzazione della storia navale italiana e della memoria sommergibilistica. È stato ideatore e direttore della Sala Museale della Marina Militare “Ammiraglio Guglielmo Marconi” di Ancona, promotore di mostre storiche, conferenze e iniziative rivolte ai giovani, collaborando con scuole, associazioni, musei e istituzioni culturali nazionali.

Di particolare rilievo il suo contributo alla conservazione della memoria storica della componente subacquea italiana, attraverso collaborazioni con il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano per la musealizzazione del sommergibile Toti e con il Galata Museo del Mare di Genova per il sommergibile Sauro. È inoltre presidente onorario dell’associazione Betasom, realtà di riferimento per la cultura e la memoria sommergibilistica italiana.

Autore, conferenziere e collaboratore di prestigiose riviste specialistiche, ha dedicato una parte importante della propria attività alla diffusione della cultura del servizio, della legalità, della memoria e dell’identità nazionale, con particolare attenzione verso le giovani generazioni.

Nel corso della carriera gli sono state conferite numerose onorificenze e ricompense, tra cui il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, la Medaglia Mauriziana, la Medaglia NATO per l’Operazione Active Endeavour, la Medaglia d’Argento al lungo comando e numerosi encomi ufficiali per competenza professionale, capacità organizzative e dedizione al servizio.

Con l’ingresso del Capitano di Vascello Marco Mascellani, la Fondazione Insigniti OMRI si arricchisce di una personalità che incarna pienamente i valori del merito, del servizio alle Istituzioni, della responsabilità civile e della memoria storica, principi che costituiscono il fondamento dell’impegno culturale e morale della Fondazione.