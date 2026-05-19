La Fondazione Insigniti OMRI accoglie Aurelio Paolini, esempio di lavoro, famiglia e solidarietà

La Fondazione Insigniti OMRI accoglie con particolare soddisfazione l’ingresso di Aurelio Paolini, insignito dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, figura che nel corso della propria vita professionale e personale ha saputo testimoniare con discrezione e continuità i valori del lavoro, della responsabilità sociale e della solidarietà

AgenPress. Nato a Roma il 31 ottobre 1944, Aurelio Paolini ha iniziato giovanissimo il proprio percorso lavorativo nell’azienda familiare, proseguendo contemporaneamente gli studi presso un Istituto Tecnico Commerciale serale. La sua lunga esperienza professionale si è sviluppata successivamente nel settore commerciale e della distribuzione, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità in importanti aziende italiane del comparto liquoristico e vinicolo.

Nel corso della carriera ha operato come venditore, agente di commercio e responsabile vendite in numerose province italiane, fino ad assumere il ruolo di Capo Area della rete vendita dell’Italia centro-meridionale per una primaria azienda vinicola del Trentino. Anche dopo il pensionamento, avvenuto nel 2006, ha continuato a dedicare parte del proprio tempo ad attività lavorative e sociali svolte con spirito di servizio.

Accanto al percorso professionale, particolarmente significativo è stato il suo costante impegno nel campo della solidarietà e del sostegno alle attività benefiche.

«La Fondazione Insigniti OMRI — dichiara il Presidente Francesco Tagliente — non riunisce soltanto Cavalieri di Gran Croce, Grandi Ufficiali e Commendatori, Prefetti, Generali di Corpo d’Armata, Rettori, neuroscienziati, magistrati, scienziati o autorevoli esponenti del mondo accademico, delle professioni e delle istituzioni.

La sua ricchezza più autentica è rappresentata anche da cittadini benemeriti come Aurelio Paolini, persone che hanno costruito la propria vita sui valori della famiglia, del lavoro, della dignità, della solidarietà e del rispetto verso gli altri, offrendo con discrezione un esempio concreto di servizio alla comunità e al Paese.

Sono persone che, spesso lontano dai riflettori, hanno costruito con coerenza e silenzioso senso del dovere il tessuto morale del Paese. Ed è anche grazie a storie come la loro che il significato dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana continua a custodire il suo più autentico valore civile».