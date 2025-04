Dazi USA. Ursula von der Leyen: “L’Europa ha tutto ciò di cui ha bisogno per superare questa tempesta”

AgenPress. La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha rilasciato una dichiarazione sui dazi doganali annunciati dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, mettendo in guardia sulle conseguenze che avranno sull’economia globale, sui consumatori e sulle imprese.

Il Presidente della Commissione europea ha parlato delle conseguenze sulla vita quotidiana dei consumatori, in particolare per quanto riguarda gli acquisti, i medicinali e i trasporti. “Le tariffe danneggeranno i consumatori in tutto il mondo. Questo sarà immediatamente evidente. Milioni di cittadini si troveranno ad affrontare bollette più alte nei negozi in cui acquistano beni. I medicinali costeranno di più, così come i trasporti. “L’inflazione aumenterà.”

Il Presidente della Commissione ha parlato di “caos”, di “disordine”, affermando che, sebbene sia d’accordo con “il Presidente Trump sulla concorrenza sleale, i dazi non sono la risposta.

Il Presidente della Commissione Europea ha sottolineato che i negoziati proseguiranno e che contemporaneamente l’Europa presenterà il resoconto. “Ecco perché, fin dall’inizio, siamo sempre stati pronti a negoziare con gli Stati Uniti per rimuovere tutte le barriere rimanenti al commercio transatlantico”. Allo stesso tempo, siamo pronti a reagire. Stiamo già ultimando una prima serie di contromisure per rappresaglia contro i dazi sull’acciaio. E ora ci stiamo preparando ad adottare ulteriori contromisure per proteggere i nostri interessi e le nostre attività, qualora i negoziati fallissero.

Nella sua dichiarazione Ursula von der Leyen, rivolgendosi ai cittadini europei, ha affermato che “gli europei si sentono delusi dal nostro più antico alleato”, sottolineando l’importanza dell’unità europea. “Sì, dobbiamo prepararci all’impatto che questo avrà inevitabilmente. L’Europa ha tutto ciò di cui ha bisogno per superare questa tempesta. Se ti metti contro uno di noi, ti metti contro tutti noi. Ecco perché resteremo uniti e ci difenderemo a vicenda. La nostra unità è la nostra forza. L’Europa ha il più grande mercato unico al mondo, 450 milioni di consumatori, che è il nostro rifugio sicuro nei periodi turbolenti. E l’Europa starà al fianco di coloro che sono direttamente colpiti”.