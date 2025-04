L’Iran vuole colloqui indiretti con gli Stati Uniti. Offrono l’opportunità di valutare la serietà di Washington

AgenPress – L’Iran sta respingendo le richieste degli Stati Uniti di negoziare direttamente sul suo programma nucleare o di essere bombardato, avvertendo i paesi vicini che ospitano basi statunitensi che potrebbero trovarsi nel mirino se coinvolti, ha affermato un alto funzionario iraniano.

Sebbene l’Iran abbia respinto la richiesta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di colloqui diretti, intende continuare i negoziati indiretti attraverso l’Oman, da tempo canale di comunicazione tra gli stati rivali, ha affermato il funzionario.

Un simile atto “avrà gravi conseguenze per loro”, ha affermato il funzionario, aggiungendo che la Guida Suprema, l’Ayatollah Ali Khamenei, ha posto le forze armate iraniane in stato di massima allerta.

Gli avvertimenti di Trump su un’azione militare contro l’Iran hanno scosso i nervi già tesi in tutta la regione dopo la guerra aperta a Gaza e in Libano, gli attacchi militari nello Yemen, un cambio di leadership in Siria e gli scontri a fuoco tra Israele e Iran.