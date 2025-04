HPV: Gavi sostiene la più grande campagna di vaccinazione contro l’HPV della Costa d’Avorio, rivolta a oltre 3 milioni di ragazze

AgenPress. Gavi, The Vaccine Alliance,in collaborazione con il governo della Costa d’Avorio, sta supportando il lancio della più grande campagna di vaccinazione contro il papillomavirus umano (HPV) del Paese fino a oggi. La campagna, che si svolgerà dal 7 al 13 aprile , avrà come target 3,5 milioni di ragazze di età compresa tra 10 e 18 anni, sia a scuola, sia fuori dal contesto scolastico, e sarà dedicata a tutte coloro che non hanno ricevuto la vaccinazione, anche durante la pandemia di COVID-19.

Ogni anno, 348.000 donne in tutto il mondo perdono tragicamente la vita a causa dell’HPV: il 90% di questi decessi si verifica in paesi in Africa e Asia. Nel 2019, la Costa d’Avorio ha compiuto un passo fondamentale per invertire questa tendenza introducendo il vaccino contro l’HPV a livello nazionale attraverso il suo programma di immunizzazione di routine, rendendolo disponibile per la prima volta alle ragazze gratuitamente . Da allora, la copertura vaccinale è aumentata costantemente e la campagna odierna aiuterà ad avvicinare il paese a un futuro in cui il cancro cervicale non sarà più una minaccia. Con 17 decessi futuri evitati per ogni 1000 ragazze vaccinate nei paesi in cui Gavi opera, il vaccino contro l’HPV ha il potenziale per trasformare la lotta contro questa malattia mortale.

La Costa d’Avorio e Gavi condivideranno i costi delle forniture per le iniezioni e della logistica operativa, in linea con l’innovativo modello di cofinanziamento di Gavi, che aiuta i paesi a finanziare progressivamente una quota maggiore dei loro programmi di vaccinazione, fino a quando non saranno completamente autofinanziati.

Guardando al futuro, dal 2026 al 2030, Gavi mira a estendere la protezione salvavita ad altri 120 milioni di ragazze, salvando potenzialmente 1,5 milioni di vite e trasformando le prospettive sociali, sanitarie ed economiche delle giovani donne a livello globale. Tuttavia, per realizzare questa visione e proteggere i progressi compiuti finora, Gavi deve assicurarsi i fondi necessari per il suo prossimo periodo strategico quinquennale, che inizia nel 2026.

La dottoressa Marthe Sylvie Essengue Elouma, responsabile regionale per l’Africa occidentale e centrale presso Gavi, the Vaccine Alliance, commenta questa pietra miliare: “Per le giovani ragazze della Costa d’Avorio, ricevere il vaccino contro l’HPV questa settimana è un’opportunità per proteggersi da una malattia mortale, condurre una vita più sana, proseguire la propria istruzione e inseguire i propri sogni senza l’incombente minaccia del cancro cervicale. Ogni due minuti una donna muore di cancro cervicale: questa settimana oltre tre milioni di ragazze saranno dotate dello strumento più potente per prevenire questa tragedia. Congratulazioni al governo della Costa d’Avorio per aver guidato questa iniziativa vitale. L’urgenza della vaccinazione contro l’HPV non può essere sottovalutata, in particolare perché le ragazze che vivono nelle comunità più vulnerabili ne sopportano il peso maggiore. Con vaccini sicuri ed efficaci disponibili, sforzi come questo sono fondamentali per proteggere vite e consentire alle giovani donne di contribuire con successo alle loro comunità, ma sono possibili solo con finanziamenti sostenuti per l’immunizzazione”.