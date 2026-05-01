L’Iran ha presentato la sua ultima proposta nei negoziati con gli Stati Uniti

AgenPress. L’Iran ha presentato una nuova proposta volta a riprendere i negoziati con gli Stati Uniti, attualmente in una fase di stallo, al fine di porre fine in modo definitivo alla guerra.

Un cessate il fuoco è in vigore dall’8 aprile, in seguito a quasi 40 giorni di attacchi israelo-americani contro l’Iran e alle rappresaglie di Teheran nella regione, e da allora i negoziati di pace sono in una fase di stallo.

L’11 aprile si è tenuto un unico ciclo di colloqui in Pakistan, conclusosi però con un fallimento. Lo Stretto di Hormuz rimane chiuso dalle forze iraniane, mentre Washington mantiene il blocco dei porti iraniani.

All’inizio di questa settimana Teheran aveva già avanzato una proposta, respinta da Donald Trump. Secondo un articolo del sito web americano Axios, ripreso dall’agenzia di stampa ufficiale iraniana IRNA, si prevedeva di rinviare a data da destinarsi le discussioni sul programma nucleare iraniano.

Ma questa questione è centrale per gli Stati Uniti e Israele, che accusano l’Iran di voler acquisire una bomba atomica, un’accusa che il Paese respinge.

Nell’ambito delle consultazioni in corso, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha avuto oggi una conversazione telefonica con i suoi omologhi di Arabia Saudita, Qatar, Turchia, Iraq e Azerbaigian in merito alle ultime “iniziative della Repubblica islamica volte a porre fine alla guerra”, secondo quanto riportato in un comunicato del ministero.

Il capo della magistratura iraniana, Golmahossein Mohseni Ejei, ha dichiarato oggi che l’Iran resta aperto al dialogo con gli Stati Uniti, ma ha respinto qualsiasi politica che venga “imposta” tramite minacce.

Questa dichiarazione giunge nel contesto della situazione di stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, volti a porre fine in modo duraturo alla guerra in Medio Oriente.

“La Repubblica islamica non si è mai sottratta ai negoziati (…) ma certamente non accetteremo che nessuno ci imponga una politica”, ha dichiarato Ecei in un video trasmesso sul sito web della magistratura Mizan Online.

“Non approviamo la guerra in alcun modo, non la vogliamo e non vogliamo che continui”, ha aggiunto.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito che gli iraniani “farebbero meglio a rinsavire, e in fretta!”.