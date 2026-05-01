Mentre il maestro Beatrice Venezi viene licenziata il presidente della Biennale Buttafuoco resiste al Governo. Povera cultura italiana scivolata nel paradosso

AgenPress. Quando la politica entra in conflitto con la cultura si detetmina un corto circuito non strategico. Soprattutto ora che al Governo c’è il Destracentro.

La questione Venezia. La Fenice. Biennale. È chiaramente una questione complessa, complicata, politicamente irritante. Culturalmente confusionaria.

Il problema del maestro Beatrice Venezi è rigorosamente politico. Non si può chiaramente abbandonare alla propria sorte una personalità che è stata nominata da un Governo per provate capacità.

Beatrice Venezi non doveva assolutamente essere trattata sul piano politico come è stata tratta e lasciar decidere un Soprintendente. È anacronistico. Mai accaduto. È un precedente incomprensibile. D’altronde è anche una deligittimazione di chi l’ha nominata. Non so si comprenda ciò. Licenziare il maestro Venezi è bocciare anche l’operato di chi l’ha proposta e nominata. Punto.

La Biennale va letta con un’altra chiave. Era risaputa la posizione del Governo e della stessa comunità europea sulla Russia. Era risaputa per altri casi accaduti (si pensi alla polemica addirittura su Dostoevskij e altri scrittori russi) assolutamente incomprensibili. Non ho condiviso e non condivido. Ho pubblicato addirittura un libro recente sulla letteratura russa e un lungo saggio su Dostoevskij, punto nevralgico dei miei studi. Comunque c’è un però… e un ma… Dunque.

Ma la posizione politica europea e italiana era ben definita da tempo. Mi chiedo. Alla luce di ciò era chiaro che la linea politico-governativa, giustamente o ingiustamente, era già sottolineata. E allora perché un intellettuale come Pietrangelo Buttafuoco ha accettato l’incarico conoscendo la posizione del Mic e del Governo?

Non si tratta del fatto se la cultura sia libera o meno. La cultura è libera. L’organizzazione della cultura è una questione politica che si concorda in piena armonia e non attraverso fratture.

Ovvero: se ottengo la nomina da un determinato governo è nella logica dei fatti che devo rispondere a quella prospettiva altrimenti rifiuto la nomina. È cosi lampante questo esercizio che mi sembra strano che uno come Buttafuoco prima accetta e poi non riconosca un preciso indirizzo di politica culturale. Non si tratta di libertà culturale ma di adesione o meno a strategie internazionali.

Gli anacronismi sono giochi che fanno male alla cultura stessa. La situazione ora è diventata paradossale. Buttafuoco resta in carica come presidente contro il Governo stesso che lo ha nominato e quindi in contrapposizione al Mic. Se non è assurdo ciò cosa potrebbe esserci di più assurdo?

È chiaro che il suicidio della politica passa attraverso l’omicidio della cultura come spesso ho sottolineato.

È pur vero comunque che l’essere autonomi rispetto alla politica comporta delle regole e porta al rispetto, piaccia o meno, delle istituzioni. Altrimenti ci si allontani dagli incarichi e e dalle nomine. Mi sembra un ragionare chiaro.

Pierfranco Bruni