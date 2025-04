Mercoledì 9 aprile 2025, ore 10.00-13.00, Aula Magna del Rettorato (via Ostiense, 133)

AgenPress. “Le leggi delle donne che hanno cambiamo l’Italia” è il titolo di un evento straordinario nel corso del quale verrà presentata la raccolta di tutte le leggi che le donne hanno ottenuto dal Parlamento italiano, nell’età repubblicana, dal 1947 ad oggi, per affermare i loro diritti in tutti i campi della vita economico-sociale, culturale e politica. L’appuntamento è per mercoledì 9 aprile 2025, dalle 10.00 alle 13.00, presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università Roma Tre, Via Ostiense, 133.

L’incontro è organizzato dall’Associazione 7+1 Ottavo colle APS, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre e la Fondazione Nilde Iotti, e con il patrocinio del Municipio VIII di Roma Capitale.

L’intento è far conoscere il poderoso lavoro fatto dalla Fondazione Nilde Iotti con il volume Le leggi delle donne che hanno cambiato l’Italia, per affermare che nei diversi contesti storici della vita del nostro Paese, le conquiste legislative volute dalle donne e conquistate in Parlamento hanno segnato il profondo cambiamento della società italiana, traghettandola verso la modernità.

Lavoro, welfare e diritti civili, riforma del diritto di famiglia, divorzio, pari opportunità, tutela della maternità, interruzione volontaria della gravidanza, diritti contro la violenza di genere, hanno cambiato il volto della società italiana dal diritto di voto ad oggi.

Ma le conquiste vanno conosciute, agite e difese.

Il convegno aspira a far conoscere alle giovani studentesse e ai giovani studenti la portata dei diritti di cui godono le donne, diffondendo il valore del radicamento permanente nelle coscienze e nelle conoscenze per agirli pienamente.

I saluti istituzionali saranno affidati al Rettore, Massimiliano Fiorucci, a Liliosa Azara, docente di Storia delle donne e di genere del Dipartimento di Scienze della Formazione, e al presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri. A seguire l’introduzione di Rita Graziano del direttivo dell’Associazione, e il confronto tra l’Assessora alle pari opportunità di Roma Capitale, Monica Lucarelli, la Presidente dell’Associazione Nilde Iotti, Livia Turco, e la Presidente dell’Associazione 7+1 Ottavo colle APS, Grazia Labate.