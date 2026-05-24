‘Fjord’ del rumeno Cristian Mungiu vince la Palma d’Oro del Festival di Cannes

AgenPress. Il regista rumeno Cristian Mungiu ha vinto per la seconda volta la Palma d’Oro del Festival di Cannes con il suo dramma ambientato in Norvegia che esplora lo scontro tra culture, “Fjord”.

Il presidente della giuria di quest’anno , il regista sudcoreano Park Chan-wook, ha elogiato il film per aver contribuito a far luce sulla comprensione di diversi punti di vista “in modo artisticamente magnifico”.

Le differenze culturali in materia di educazione dei figli assumono una connotazione estrema quando entrano in gioco i servizi di protezione dell’infanzia, e le divisioni riflettono una battaglia più ampia tra valori conservatori e progressisti.

Le differenze culturali in materia di educazione dei figli assumono una connotazione estrema quando entrano in gioco i servizi di protezione dell’infanzia, e le divisioni riflettono una battaglia più ampia tra valori conservatori e progressisti.