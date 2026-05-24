‘Fjord’ del rumeno Cristian Mungiu vince la Palma d’Oro del Festival di Cannes

AgenPress. Il regista rumeno Cristian Mungiu ha vinto per la seconda volta la Palma d’Oro del Festival di Cannes con il suo dramma ambientato in Norvegia che esplora lo scontro tra culture, “Fjord”.
Il presidente della giuria di quest’anno, il regista sudcoreano Park Chan-wook, ha elogiato il film per aver contribuito a far luce sulla comprensione di diversi punti di vista “in modo artisticamente magnifico”.
“Fjord” vede protagonista Sebastian Stan, diventato famoso grazie alla trilogia di Captain America, nei panni di un informatico rumeno che decide di trasferire la sua famiglia di sette persone nel villaggio norvegese dove è nata sua moglie, interpretata da Renate Reinsve, già vista in “Sentimental Value”.
Le differenze culturali in materia di educazione dei figli assumono una connotazione estrema quando entrano in gioco i servizi di protezione dell’infanzia, e le divisioni riflettono una battaglia più ampia tra valori conservatori e progressisti.
Mungiu, che entra a far parte del ristretto gruppo di registi con due Palme d’Oro dopo aver vinto nel 2007 con “4 mesi, 3 settimane e 2 giorni”, ha affermato che il suo film è un appello alla tolleranza, all’inclusione e all’empatia. “Bisogna ricontrollare le proprie convinzioni di tanto in tanto e assicurarsi che, se qualcuno non condivide le proprie opinioni, ciò non significhi che abbia ragione lui o che si abbia ragione noi”, ha dichiarato il regista.