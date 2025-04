Concessa la semilibertà ad Albero Stasi

AgenPress. ll Tribunale di Sorveglianza di Milano ha concesso la semilibertà ad Alberto Stasi accusato e condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi.

La Procura generale di Milano aveva chiesto il rigetto dell’istanza di semilibertà. Ora il 41enne potrà stare fuori dal carcere parte del giorno, non solo per lavorare, ma anche per attività di reinserimento sociale, e dovrà tornare la sera nel carcere di Bollate.

Ad Alberto Stasi, in carcere da circa dieci anni, mancherebbero altri 4 anni per finire di scontare la pena.

La madre di Chiara Poggi avendo appreso dai telegiornali sulla semi-libertà di Stasi ha commentato: “Proviamo solo, ancora una volta, tanta amarezza. Speriamo solo di non incontrarlo mai”.