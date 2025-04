Ucraina: Rojc (Pd), Meloni spieghi a Trump chi ha iniziato guerra

AgenPress. “Meloni spieghi a Trump che la guerra contro l’Ucraina l’ha iniziata Putin e che a blandirlo ne riceve solo umiliazioni. Dalla Casa Bianca stanno arrivando ancora affermazioni assurde sulla responsabilità ucraina di aver iniziato la guerra. Il presidente americano non ha fatto in tempo a dire che la strage di Sumy è stata un ‘errore’ che subito i russi l’hanno smentito rivendicando l’attacco contro fantomatici ‘ufficiali’ ucraini. L’Europa ha bisogno di un partner e alleato credibile non di un paese in recessione che ci trascina tutti nel caos”.

Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc, dopo che oggi il presidente Usa Donald Trump ha nuovamente accusato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy per l’inizio della guerra in Ucraina.