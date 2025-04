Alla memoria del Prof. Delfo Galileo Faroni il Premio Caravella Tricolore

Un riconoscimento all’eccellenza scientifica e all’innovazione nella sanità

AgenPress. È stato conferito alla memoria del Prof. Delfo Galileo Faroni, fondatore del Gruppo INI – Istituto Neurotraumatologico Italiano, il prestigioso Premio Nazionale Caravella Tricolore, riconoscimento riservato a figure che si sono distinte nel panorama italiano per meriti eccezionali nei campi della scienza, dell’arte, della cultura e dell’impegno civile.

La cerimonia di premiazione si è svolta martedì 15 aprile e ha visto la consegna del riconoscimento ai figli del Professore, Jessica, Cristopher, Alba, e alle nipoti Giulia e Guia, in un momento di grande emozione e partecipazione.

La motivazione del Premio sottolinea il profondo impatto dell’opera del Prof. Faroni nel campo medico e scientifico:

“Per l’attività di ricerca e impegno nella sanità tanto da essere accreditato come una vera eccellenza e considerato nel mondo scientifico uno scienziato di primissimo livello. L’attenzione della commissione si è soffermata ad approfondire la ricerca della sua professionalità altamente specializzata, con alcuni primati come l’utilizzo del litotritore per la calcolosi renale, l’introduzione in Italia della Risonanza Magnetica. Visione e volontà di innovare furono i valori che il fondatore trasmise alle cliniche del Gruppo INI, diventando riferimento per la sanità privata italiana.”

Pioniere della medicina e dell’innovazione tecnologica, il Prof. Faroni ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama della sanità italiana, distinguendosi per lungimiranza, dedizione e spirito scientifico. Il Gruppo INI, da lui fondato e cresciuto sotto la sua guida, rappresenta oggi uno dei principali poli di eccellenza della sanità privata accreditata in Italia.

Con il Premio Caravella Tricolore, la comunità scientifica e istituzionale rende omaggio alla visione e all’eredità del Prof. Faroni, testimone di un approccio alla sanità che coniuga competenza, umanità e innovazione.