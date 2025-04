Stefano e Virgilio Mattei. Meloni: “Ricordarli oggi non è solo un dovere morale: è un atto di giustizia verso la verità e verso la storia”

AgenPress. Stefano e Virgilio Mattei furono bruciati vivi nella loro casa. Due ragazzi innocenti, uccisi dalla furia ideologica e dall’odio politico.

Ricordarli oggi non è solo un dovere morale: è un atto di giustizia verso la verità e verso la storia. Perché nulla si costruisce sull’odio. E perché certi orrori non devono accadere mai più. Non dimentichiamo.

E’ quanto dichiara, in un post su facebook, Giorgia Meloni.