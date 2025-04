Funerali Papa. Sorveglianza Anas attiva sulla rete stradale e autostradale per i rientri dei capi di Stato e di Governo

AgenPress. Anas sarà presente fino a questa sera con i propri servizi di sorveglianza sulla rete stradale ed autostradale di competenza per consentire, dopo la cerimonia delle esequie di Papa Francesco, il regolare rientro agli aeroporti di Fiumicino e Ciampino delle delegazioni di Capi di Stato e di Governo

Da oltre 24 ore lungo le autostrade del Grande Raccordo Anulare e Roma Fiumicino, anche per l’ afflusso di pullman turistici con centinaia di migliaia di fedeli, la Struttura Territoriale del Lazio ha predisposto ulteriori 11 presidi in corrispondenza delle direttrici di collegamento con i due aeroporti romani e delle interconnessioni con la rete autostradale di accesso alla Capitale, per garantire la sorveglianza e la gestione di eventuali criticità.