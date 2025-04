A Tivoli riparazione della valvola mitralica senza cardiochirurgia

AgenPress. “Tivoli si conferma un presidio sanitario di qualità ed eccellenza, non solo per la nostra Città, ma per l’intero hinterland.

Eseguiti due interventi nel nostro Ospedale per la riparazione della valvola mitralica: prima volta che accade senza la necessità di una cardiochirurgia in sede.

Un traguardo importante, raggiunto grazie agli operatori, al Direttore Generale della ASL Roma 5 e al Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

Il nostro territorio si conferma un punto di riferimento regionale: con la qualità del servizio sanitario di cui disponiamo e la costruzione del nuovo ospedale tiburtino riusciremo a garantire, ancor di più, cure di alto livello”.