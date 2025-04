Gruppo INI all’Arabian Travel Market di Dubai 2025

Cristopher Faroni, Presidente Gruppo INI: “Sanità italiana può e deve essere attrattiva per i pazienti internazionali”.

“Siamo tra i primi sistemi sanitari al mondo e questo a livello internazionale è percepito. Il nostro dovere è rendere l’Italia attrattiva non solo per i turisti che vogliono goderne le bellezze, ma anche per i pazienti che decidono di venirsi a curare da noi. Non dimentichiamo che siamo tra i primi sistemi sanitari al mondo”.

AgenPress. Il Gruppo INI (Istituto Neurotraumatologico Italiano) è presente all’Arabian Travel Market di Dubai, una delle principali fiere internazionali dedicate al turismo e all’ospitalità.

La presenza del Gruppo italiano della sanità è determinato dall’opportunità di guardare oltre ai confini nazionali, come afferma Cristopher Faroni, CEO del Gruppo INI: “L’Italia è percepita per la grande qualità dei servizi sanitari che offre e il paziente internazionale ormai è abituato a spostarsi e a viaggiare per motivi di salute, come testimoniano i casi di Croazia, Turchia e Canada”

La presenza del Gruppo INI al Travel Market di Dubai rappresenta un’importante occasione per estendere a livello globale il network per promuovere l’eccellenza della sanità italiana e le opportunità offerte dal turismo sanitario, settore in forte crescita.

“Il target internazionale cerca sempre di più le eccellenze – prosegue Faroni – e se può trovarle in un paese come l’Italia, leader del turismo internazionale e destinazione tra le più attrattive al mondo, non ha remore negli spostamenti. Noi come INI, ma estendo il concetto a tutto il comparto della sanità italiana, abbiamo delle eccellenze certificate, dalla riabilitazione alla chirurgia ortopedica ad esempio, che il paziente internazionale cerca”.

Con questa visione nasce la collaborazione tra il Gruppo INI e ITA Airways, recentemente rinnovato, che facilita l’accessibilità ai servizi sanitari del Gruppo INI, con proposte dedicate per i voli interni e un network di collegamenti aerei che agevola l’arrivo dei pazienti da tutta Italia nelle strutture del Gruppo.

“Essere presenti a un evento come l’Arabian Travel Market – conclude – significa aprire nuove prospettive, promuovere il nostro modello sanitario e valorizzare l’Italia e il Lazio come hub privilegiati di turismo medico di altissimo livello. Con il supporto di partner strategici come già abbiamo per gli utenti interni con ITA Airways, vogliamo rendere l’accesso alle nostre cure sempre più semplice e attrattivo per i pazienti di tutto il mondo.”