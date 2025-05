Il centro nascita dell’Ospedale Città di Aprilia apre le porte alle mamme

Visite guidate, incontri con specialisti e dimostrazioni pratiche: l’ospedale spalanca le porte alle future mamme e alle famiglie

AgenPress. Oltre 500 nuovi nati nel 2024, un modello d’assistenza all’avanguardia e un team di professionisti pronti ad accogliere ogni nuova vita. L’Ospedale Città di Aprilia, struttura del Gruppo Lifenet, apre le porte al pubblico con un Open Day straordinario dedicato alla maternità. L’appuntamento è fissato per sabato 10 maggio 2025, dalle 8:40 alle 13:00, con accesso libero e gratuito per tutte le donne in gravidanza, neomamme e famiglie.

Un’iniziativa che punta i riflettori su un Centro Nascita in forte espansione, capace di gestire con successo anche parti gemellari grazie a un approccio integrato che coinvolge attivamente genitori e neonati durante l’intero percorso nascita.

Due unità operative di eccellenza, operative 24 ore su 24, sono il cuore pulsante del Centro: Ostetricia e Ginecologia, sotto la direzione del dottor Giovanni Testa, e Pediatria, guidata dalla dottoressa Simonetta Picone. L’équipe al completo accoglierà i visitatori nel giardino antistante l’ingresso principale dell’Ospedale (via delle Palme 25), offrendo consulenze personalizzate e informazioni dettagliate.

Tecnologia e umanità: il binomio vincente

“Non un semplice evento informativo, ma un vero momento di confronto e scoperta”, sottolinea il dottor Giovanni Testa. “I partecipanti potranno esplorare le nostre sale parto all’avanguardia, conoscere i percorsi di assistenza alla gravidanza e approfondire opzioni come la partoanalgesia, garantita dalla presenza costante dei nostri anestesisti”. L’offerta si completa con corsi specializzati che spaziano dalla ginnastica in gravidanza al sostegno post-partum, per un’accoglienza realmente su misura.

Rooming-in: quando il legame nasce dal primo istante

“Le future mamme avranno l’opportunità di visitare il reparto e il nido”, aggiunge la dottoressa Picone, “scoprendo l’importanza del rooming-in, la pratica che permette al neonato di restare accanto alla madre fin dai primi istanti di vita”. Durante l’Open Day verranno inoltre presentati gli screening neonatali obbligatori e facoltativi, insieme a preziosi consigli per affrontare con serenità il rientro a casa e il trasporto sicuro del bambino.

Imparare a salvare una vita: le manovre salvavita

Tra i momenti clou della giornata, la collaborazione con l’ARES 118 porterà in primo piano le tecniche di disostruzione pediatrica, con dimostrazioni pratiche condotte da professionisti dell’emergenza. “Le manovre salvavita rappresentano un bagaglio essenziale per ogni cittadino”, evidenzia Narciso Mostarda, Direttore Generale di ARES 118. “Eventi come questo contribuiscono a diffondere competenze potenzialmente decisive in situazioni d’emergenza”. Non mancheranno attività innovative come il baby massage e il coinvolgente belly mapping, tecnica creativa che permette di visualizzare e rappresentare la posizione del bambino nell’utero materno attraverso il colore.

Un ospedale a misura di famiglia

“Aprire le porte dell’ospedale alla vita rappresenta sempre un’emozione straordinaria”, conclude Gabriele Coppa, Direttore Generale dell’Ospedale Città di Aprilia. “Il nostro impegno quotidiano si traduce in un’assistenza sicura, competente e personalizzata, dove l’approccio umano e familiare coinvolge l’intero nucleo, non solo la madre e il bambino”.

L’evento è aperto a tutte le donne interessate e non richiede alcun tipo di prenotazione.