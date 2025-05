Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Preoccupa tensione India Pakistan”

AgenPress. “Leggo con preoccupazione notizie sulla crescente tensione tra India e Pakistan con il lancio di missili da parte dell’India e oltre 30 morti. Papa Francesco parlava di guerra mondiale a pezzi e i fatti lo dimostrano.

Una eventuale guerra aperta tra Pakistan ed India potrebbe avere conseguenze gravi ed imprevedibili in Asia aprendo scenari difficili e rischiosi. Occorre lasciare da parte le armi e lasciare la parola solo al dialogo e alla pace.

L’Asia è una polveriera pronta ad esplodere se non si frenano le scelte militari . La guerra è sempre una sconfitta per tutti anche per chi vince sul campo”.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.