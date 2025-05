Trump afferma che un accordo commerciale con il Regno Unito stato concluso

AgenPress. Gli Stati Uniti stanno lavorando per finalizzare un accordo commerciale con il Regno Unito, ha affermato il presidente Donald Trump.

Secondo un documento fornito dal Regno Unito, l’accordo prevede una riduzione dei dazi sulle importazioni di automobili dal Regno Unito dal 27,5% al ​​10%, mentre saranno eliminati i dazi sulle importazioni di acciaio dal Regno Unito.

In cambio, il Regno Unito sta abbassando le barriere commerciali sulle importazioni di carne bovina e di etanolo dagli Stati Uniti.

Trump ha affermato di voler firmare accordi commerciali individuali per attenuare l’impatto dei dazi, ma ha fornito resoconti contrastanti su come tali accordi si svilupperanno. In un’intervista rilasciata alla rivista Time il mese scorso, Trump ha dichiarato di aver “concluso 200 accordi”, una cifra impossibile dato che non ci sono molti Paesi in circolazione. Martedì, durante l’incontro con il neoeletto Primo Ministro canadese Mark Carney, Trump ha indicato che gli accordi non sarebbero nemmeno necessari.

“Tutti dicono: ‘Quando, quando, quando firmerete gli accordi?’ Non siamo obbligati a firmare accordi!”, ha detto Trump.

Ha continuato: “Vogliono una fetta del nostro mercato. Noi non vogliamo una fetta del loro. Non ci interessa il loro mercato. Loro vogliono una fetta del nostro mercato”.

Nel frattempo, il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha affermato che non sono ancora iniziati negoziati formali con la Cina, il Paese con cui i mercati sono più ansiosi di vedere stipulato un accordo, data la dipendenza degli Stati Uniti dalle importazioni cinesi.