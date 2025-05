Blinken: “Trump non ha compreso a sufficienza gli obiettivi di Putin”

AgenPress. L’ex Segretario di Stato americano, Anthony Blinken, in un’intervista al quotidiano francese Le Figaro, ha espresso la sua forte preoccupazione per la direzione intrapresa dagli Stati Uniti sotto la guida di Donald Trump, affermando che quest’ultimo è attratto dai regimi autoritari e che desidera ripristinare un mondo vecchio stile, in cui i potenti dividono il pianeta in sfere di influenza.

In particolare, Anthony Blinken sottolinea che l’attuale presidente degli Stati Uniti mostra chiaramente la sua preferenza per leader come il russo Vladimir Putin, il cinese Xi Jinping, il turco Recep Tayyip Erdogan e l’ungherese Viktor Orbán e che vorrebbe un modello di relazioni internazionali simile a quello del XIX secolo.

Per quanto riguarda l’Ucraina, ritiene che Trump non abbia compreso a sufficienza gli obiettivi di Putin e potrebbe addirittura scendere a compromessi con l’assorbimento dell’Ucraina da parte della Russia.

Infine, Blinken esprime timori per la democrazia negli Stati Uniti, sottolineando il tentativo sistematico dell’ambiente di Trump di indebolire le istituzioni.