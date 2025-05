Previsioni Meteo del 28 Maggio 2025

AL NORD – Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento lungo l’arco alpino con acquazzoni sparsi, asciutto altrove con cieli velati. In serata e nella notte ancora piogge sui settori alpini con sconfinamenti fin su pianure e coste tra Veneto e Friuli, asciutto con nuvolosità alta in transito sul resto del Nord.

AL CENTRO – Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati e qualche velatura in transito, nuvolosità in sviluppo in Appennino ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con molte velature in transito, localmente anche compatte.