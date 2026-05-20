AgenPress. Previsioni Meteo del 21 Maggio 2026.

AL NORD – Al mattino cieli soleggiati; nel corso del pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con velature in transito su tutti i settori.

AL CENTRO – Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio locali piovaschi sul basso Lazio, stabilità sulle altre regioni. In serata e in nottata tempo nuovamente asciutto ovunque con ampi spazi di sereno.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento su Campania, Basilicata e Calabria con sviluppo di temporali isolati, stabile altrove. In serata e in nottata tempo nuovamente asciutto ovunque con assenza prevalente di nuvolosità.

Temperature minime e massime stabili o in rialzo da Nord a Sud.