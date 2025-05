Gaza, Ministero della Salute: l’ospedale Bambino Gesù pronto ad accogliere e curare il piccolo Adam

AgenPress. Il Ministero della Salute si è immediatamente attivato per dare attuazione all’impegno del Governo, annunciato dal Ministro Tajani, per accogliere e garantire tutte le cure necessarie al piccolo Adam, l’ultimo dei 10 figli della dottoressa di Gaza Alaa Al-Najjar.

Gli uffici del Ministero hanno fornito la massima collaborazione per l’individuazione della struttura sanitaria dove prendere in cura Adam, come già accaduto in passato con altri bambini palestinesi. In attesa di comunicazioni da parte della Farnesina che sta verificando la fattibilità dell’operazione, il Ministero della Salute ha già acquisito la disponibilità dell’Ospedale Bambino Gesù ad accogliere Adam e quella delle strutture ospedaliere romane pronte ad assicurare le cure necessarie al papà del piccolo paziente.