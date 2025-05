Il Papa visita il Borgo Laudato si’ a Castel Gandolfo

AgenPress. Una nuova uscita a sorpresa del Papa ha animato la giornata di oggi, 29 maggio, quando un corteo di auto ha lasciato il Vaticano per dirigersi verso la residenza pontificia di Castel Gandolfo, come riferito dalla Sala Stampa vaticana.

Leone XIV ha raggiunto la cittadina dei Castelli Romani verso metà mattinata per visitare il Borgo Laudato si’, il progetto creato da Francesco nel 2023 nell’area delle Ville Pontificie come spazio di formazione sui temi della Casa comune, un esempio di quell’“ecologia integrale” alla base dell’enciclica pubblicata giusto dieci anni fa.

Con l’aiuto dei maggiori esperti al mondo del settore tra botanici, biologi, tecnici dell’ecologia integrale, il Borgo ha cominciato a offrire a imprenditori e specialisti, scolari e universitari – ma anche ai “fragili cari a Francesco, migranti, donne vittime di violenza, disabili, ex detenuti, ex tossicodipendenti, generalmente tagliati fuori da itinerari di tipo formativo – momenti in cui approfondire i valori alla base dell’enciclica e insieme corsi di preparazione al lavoro come quelli per giardinieri e manutentori del verde.