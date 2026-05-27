Delitto di Garlasco, nelle intercettazioni di Andrea Sempio spunta il Fruttolo della colazione di Chiara Poggi

AgenPress. Nel nuovo filone investigativo sul delitto di Delitto di Garlasco emerge un dettaglio che riporta l’attenzione sulle ultime ore di vita di Chiara Poggi: il Fruttolo trovato nella colazione consumata dalla giovane la mattina dell’omicidio.

Al centro delle nuove analisi c’è infatti un’intercettazione attribuita ad Andrea Sempio, datata 21 marzo 2025, nella quale l’uomo parla proprio degli oggetti presenti sulla tavola della villetta di via Pascoli a Garlasco il giorno del delitto.

Secondo quanto emerge dalle conversazioni captate dagli investigatori, Sempio avrebbe detto a un’amica: “Se adesso mi vieni a dire che vogliono analizzare il Fruttolo e l’Estathè… l’Estathè o una tazzina… quelli son sicuro che non li ho toccati, quindi su quelli son tranquillo”.

Una frase che gli inquirenti starebbero valutando nel contesto dell’incidente probatorio disposto nell’ambito della nuova inchiesta. Gli accertamenti tecnici avrebbero infatti cristallizzato la presenza dell’aplotipo Y riconducibile a Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi, elemento che ha riacceso il dibattito investigativo sul caso che da quasi vent’anni continua a dividere opinione pubblica e magistratura.

Il riferimento al Fruttolo non sarebbe casuale. Lo yogurt era infatti uno degli alimenti presenti nella colazione consumata dalla vittima la mattina del 13 agosto 2007, poco prima che venisse uccisa nella villetta di famiglia di via Pascoli, a Garlasco.

Gli investigatori starebbero valutando se alcuni reperti mai approfonditi completamente all’epoca possano oggi essere sottoposti a nuove analisi genetiche grazie alle tecnologie più avanzate disponibili. Tra questi vi sarebbero anche contenitori, stoviglie e confezioni presenti sulla scena del crimine.

L’intercettazione, tuttavia, non rappresenta di per sé una prova, ma un elemento investigativo che si aggiunge al quadro complessivo della nuova attività d’indagine. La difesa di Sempio ha più volte sostenuto l’estraneità dell’uomo all’omicidio, contestando le interpretazioni investigative e chiedendo prudenza nella lettura dei risultati scientifici.

Il caso di Garlasco resta uno dei più controversi della cronaca nera italiana. Per l’omicidio di Chiara Poggi è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima. Ma le nuove indagini della Procura di Pavia stanno riportando sotto la lente altri elementi e altri possibili protagonisti di una vicenda che continua a far discutere il Paese.